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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 21.06.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler, Nazilli, Söke ve Kuşadası ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 580 gram esrar, 61 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram kokain, 1 gram eroin, 8 kök Hint keneviri, 20 sentetik hap, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, kuru sıkı tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar para ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, operasyonda çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi de yakalandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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