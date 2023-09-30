Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı yakalandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 30.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:57
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda 5,5 kilogram esrar, 1 kilogram reçine esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.