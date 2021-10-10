Aydın'daki cinayete 4 tutuklama

AA

Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 5 Ekim'de meydana gelen olayda, silah sesi geldiğini duyan ve olay yerinden 2 kişinin kaçtığını görenler, 112 Acil Sağlık ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Abdülkadir Görmez (35) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede 4 boş kovan bulunurken, faillerin yakalanması için başlatılan çalışmada 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.B, E.B, A.B. ve O.Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.