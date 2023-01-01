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Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 1'i daha tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi

Giriş: 01.01.2023 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamada gözaltına alınanlardan 1'i daha tutuklandı! - Haberler
AA

Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y., eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklandı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S., M.B. ve H.P.'nin Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

TÜP DEĞİŞİMİNE YARDIM EDEN KİŞİ DE TUTUKLANDI

İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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