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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da zincirleme kaza: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın'da zincirleme kaza: 8 yaralı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde üç aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:47 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:47
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        Aydın'da zincirleme kaza: 8 yaralı
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        Aydın-İzmir karayolu Ortaklar mevkiinde, Muhammet D. idaresindeki otomobil ile İzmir istikametine seyir halindeyken Ortakları ilçesi çıkışında karşı yönden gelen Arif Ç. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

        O esnada seyir halinde olan Çetin T. idaresindeki 09 AKR 108 plakalı araca da kaza yapan otomobil çarptı. Üç otomobilin karıştığı kazada sürücüler Muhammed D., Çetin T., Arif Ç., araçlarda yolcu konumunda bulunan M.A.D, A.A, Ö.T, M.B.T ve F.T yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir karayolunda araç kuyruğu oluştu.

        Sürücülerden Arif Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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