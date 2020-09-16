Aydın'da Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışan düzensiz göçmen fotokapan sayesinde yakalandı

Kuşadası ilçesi Milli Park’ta karadan ulaşımın olmadığı mevkideki fotokapana bir kişinin görüntüsü yansıdı.

Bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Suriye uyruklu O.K. (20) kıyafetleri ıslak halde bulundu.

Gözaltına alınan O.K, Sisam Adası'na yüzerek gitmeye çalıştığını ancak yorulunca döndüğünü anlattı.

O.K. işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.