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Aydın'da yıldırım düşen ev, alev alev yandı

Aydın'da etkili olan yağışlı hava, hayatı olumsuz etkilerken Söke ilçesinde bir eve yıldırım düştü. Kısa sürede alevlerin sardığı eve müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü

Giriş: 27.04.2023 - 02:23 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da yıldırım düşen evde yangın çıktı
Aydın'da yıldırım düşen evde yangın çıktı
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AA

Aydın'ın Söke ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Söke ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Cumhuriyet Mahallesi Sedef Sokak'taki bir apartmana yıldırım düştü.

AA'nın haberine göre, apartmanda yıldırım sonrası Orhan Ateş'e ait ikinci kattaki boş bir dairede yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kuşadası ilçesinde de su birikintileri nedeniyle yolda kalan araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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