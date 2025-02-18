Aydın'da yeni bir bitki türü keşfedildi

MCBÜ Akhisar Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Bölümü'nden Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Tür Koruma Eylem Planı Projesi' için çalışmalar yaparken Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası'nda yeni bir bitki türü keşfederek literatüre kazandırdı.

Çalışmaların ardından yalnızca Dilek Yarımadası'nda yetiştiği tespit edilen bitkiye 'Campanula X kusadasiensis' (Kuşadası Çanı) ismi verildi. 'Campanula X kusadasiensis', bilimsel dergi Acta Botanica Caucasica'da yer alarak dünyaya tanıtıldı.

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İZİNSİZ GEÇİŞLERİN YASAKLANDIĞI BİR BÖLGEDE

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Türkiye'nin değişik yörelerindeki bitkiler üzerine çalışmalar yürüttüğünü ve keşifler için gezdiğini belirten Prof. Dr. Alçıtepe, "Çalışmalar yaparken Kuşadası'nda karşılaştığım bu örnek, gördüklerimden farklı özelliklere sahipti. Meslektaşım Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer ile değerlendirmelerde bulunduk. Ardından adını 'Campanula X kusadasiensis' koyduk. Bitkiye ad verirken bitkinin bulunduğu yerden hareket ettik. Çünkü bu bitki yalnızca Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda dar bir alanda bulunuyor. İzinsiz geçişlerin yasaklandığı bir bölgede olması ayrıca büyük bir şans. Çünkü insanların onu toplaması mümkün değil" dedi.

"BİTKİ, KORUMA DURUMU KRİTİK TEHLİKE ALTINDA DEĞERLENDİRİLDİ"

Yeni bir tür olan Campanula X kusadasiensis bitkisinin Çan Çiçeğigilller familyasından Campanula cinsine ait olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alçıtepe, "Bu tür, Batı Anadolu'daki Kuşadası ilinden yeni keşfedilen doğal bir melez olan Campanula X kusadasiensis tanımlanmış oldu. Türün tohum kabuğu süslemesi ve polen yapısı gibi mikromorfolojik karakterleri SEM-scanning elektron mikroskop kullanılarak analiz edildi ve ebeveynleriyle karşılaştırıldı.

Böylece, bu melez tür yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huni şeklindeki taç şekli gibi morfolojik farklılıklarıyla ebeveyn taksonlarından ayrıldığı saptandı. Campanula X kusadasiensis'in ekolojik tercihleri, maki habitatlarındaki kalkerli kayalarda sınırlı bir dağılıma işaret ettiği araştırmalar sırasında belirlendi. Sınırlı popülasyon büyüklüğü, kısıtlı yerleşim alanı olduğu için koruma durumu kritik tehlike altında olarak değerlendirildi" diye konuştu.