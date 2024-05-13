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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi öldü

        Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi öldü

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:27
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        Aydın'da vinç faciası: 1 işçi öldü
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        Çalışmaların sürdüğü Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki viyadük inşaatında malzeme taşıyan vincin kopan bomu kolona çarptı.

        Bu sırada kolonda çalışan işçi Hüseyin Çakar (39) dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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