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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi’nde A.U’ya ait evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan kadın tutuklandı

Giriş: 20.01.2023 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi’nde A.U’ya ait evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, bu adreste yaptıkları aramada 17 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca mermisi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 700 lira ele geçirdi.

Operasyonda A.U. gözaltına alındı. Şüphelinin 3 kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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