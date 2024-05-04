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        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 02:24 Güncelleme: 04.05.2024 - 02:25
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        Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmaların ardından İsabeyli Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yapan ekipler, satışa hazır 515 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, şüpheliler T.A, A.P, S.E.A, N.P. ve T.B'yi gözaltına aldı.

        AA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B, A.P. ve S.E.A. tutuklandı, T.A. ile N.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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