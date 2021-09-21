Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde alınan can salı ve lastik bottaki kişilerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Ekipler, 158 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Kurtarılanlar arasındaki 3 Türk vatandaşı hakkında insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.