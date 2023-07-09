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        Aydın'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde feci kaza! İlçede traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 01:06
        Aydın'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Şevket Güngör'ün idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Pamukören Kavşağı'nda, Veli Ö'nün kullandığı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil duvara çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Şevket Güngör ile eşi Emine Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobildeki 3 yaşındaki Umut Güngör ile hamile olduğu öğrenilen İklime Güngör, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga gönderildi.

        Traktör sürücüsü Veli Ö. gözaltına alındı.

        #Kuyucak
        #haberler
        #trafik kazası
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