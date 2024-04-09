Aydın'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
Aydın Buharkent'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma diğerine çarptı. Kazada yaralanan aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdem Oğuz (39) idaresindeki otomobil, Denizli-Aydın karayolu Feslek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile otomobildeki yolcu olarak bulunan Rukiye Oğuz (39), Mert Oğuz (12) ve Nazlı Oğuz (10) yaralandı.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Oğuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.