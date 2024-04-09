Aydın'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

REKLAM advertisement1

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem Oğuz (39) idaresindeki otomobil, Denizli-Aydın karayolu Feslek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile otomobildeki yolcu olarak bulunan Rukiye Oğuz (39), Mert Oğuz (12) ve Nazlı Oğuz (10) yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Oğuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.