Hafif ticari araç, motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Ali Özdemir (25) idaresindeki plakasız motosiklet, Aydın-İzmir kara yolu Kardeşköy kavşağı yakınlarında B.Y. idaresindeki 19 TP 791 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın altında kalan motosiklet metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir’in cesedi savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.