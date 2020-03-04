Alınan bilgiye göre, Cihangir T. idaresindeki 35 NKD 55 plakalı TIR, Mergen Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçen Bülent Gönen'e (68) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gönen'in hayatını kaybettiği belirlendi. AA'nın haberine göre; aracın sürücüsü gözaltına alındı.