Aydın'da temizlik aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mükerrem Asar (65) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Çobanisa Mahallesi'nde, Kamil Anmak'ın kullandığı 09 LZ 110 plakalı Karpuzlu Belediyesine ait temizlik aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Asar, yolculardan Nurten Çetin ve Esma Çetin ile temizlik aracındaki bir belediye işçisi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan Mükerrem Asar ile Nurten Çetin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.