Aydın'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı

imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, suç örgütü elebaşı R.D. ve 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurarak yağma olaylarına karıştıkları ve zorla senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri" iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.