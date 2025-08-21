Habertürk
        Aydın'da su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi öldü

        Aydın'da su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi öldü

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazilerinde su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 18:28 Güncelleme: 21.08.2025 - 18:28
        Su hattı açmak isterken göçük altında kaldı
        Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi'ndeki arazilerinde iş makinesiyle su hattı açmak için kazı yapan Ahmet Güney (43) toprak altında kaldı.

        Haber verilmesiyle bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Aydın
        #aydın haber
        #yerel haber
