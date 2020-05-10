Aydın'da stepne içinde 1 kilogram uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine denetimlerini artırdı.

Ekipler, Aydın-İzmir Otoyolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Çayra" bagajdaki stepneye tepki verdi.

Köpeğin tepkisi üzerine sökülen stepne içinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki S.D. (24) ile Y.Y. (44) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.Y, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.