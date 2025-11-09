Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü
Aydın Söke'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 42 yaşındaki Faruk Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti
Giriş: 09.11.2025 - 01:15 Güncelleme: 09.11.2025 - 01:18
Söke ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Faruk Ateş (42), evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ