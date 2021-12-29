3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde A.S. idaresindeki 09 D 2738 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki kızı C.S. yola düştü.

Aracı durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. AA'nın haberine göre; ambulansla hastaneye kaldırılan C.S. müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.