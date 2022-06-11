Bir ilimiz daha sele teslim

AA

Aydın'ın Nazilli, Efeler, Söke ve Koçarlı ilçelerinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Efeler'de Ata, Fatih, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Girne, Ovaeymir, Cuma, Osmanyozgatlı ve Umurlu mahallerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Rögarların tıkanması sonucu yollarda su birikintileri oluştu.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Adnan Menderes Üniversitesi varyantındaki alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları polis ekipleri kurtardı.

Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir kara yollarının bazı noktalarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ve polis, bazı noktalarda araç geçişine izin vermedi.

Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde ise derelerin taşması sonucu 3 otomobil suda sürüklendi, bazı evlerin duvarları yıkıldı. Mahalledeki bazı çiftliklerde büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve DSİ ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da bölgede inceleme yaptı.

MAHSUR KALAN DAĞCILAR KURTARILDI

Aydın'ın Söke ilçesinde spor için Şarklak mevkiine çıkan bir grup dağcı, sağanakla birlikte dağda mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, dağdaki grubun yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sarp ve dik olan bölgede mahsur kalan dağcılar jandarmaya ait 2 helikopterin bölgeye sevk edilmesiyle kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından dağda mahsur kalan dağcılar kurtarılırken, bölgeye gelen Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de çalışmaları yakından takip etti.