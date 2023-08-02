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        Haberler Gündem Aydın'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Aydın'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 19:09
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        TIR şarampole devrildi, sürücü öldü
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        Alınan bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi istikametinden Yeşilköy Mahallesine seyir halinde olan Turan Alkabak idaresindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede TIR sürücüsü Alkabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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