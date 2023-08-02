Aydın'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi

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Alınan bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi istikametinden Yeşilköy Mahallesine seyir halinde olan Turan Alkabak idaresindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede TIR sürücüsü Alkabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.