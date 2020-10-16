Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi öldü

Yenipazar'da yaşayan Devrim Kara (43) ilçedeki hastaneye başvurmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alkolden zehirlendiği değerlendirilen Kara, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kara'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 12 Ekim'de İzmir'den sevk edilen bir kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.