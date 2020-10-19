Aydın'da sahte içkiden bir kişi daha öldü

Alınan bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde sahte içki kaynaklı zehirlenme şüphesiyle bir haftadır tedavi gören 62 yaşındaki Osman Ö, müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Osman Ö'nün cenazesi, Nazilli'de toprağa verildi.

Sevindikli Mahallesi'nde 12 Ekim'de, Orhan Ö. (60) sahte içki içtiği iddiasıyla evinin bahçesinde ölü bulunmuş, aynı mahallede oturan Osman Ö. de rahatsızlanarak yoğun bakıma alınmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan N.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ahmet G. de sahte içki nedeniyle bugün hayatını kaybetmişti.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 5'e çıktı.