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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

        Aydın'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

        Aydın'ın Köşk ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağışlar sonucu bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 00:41 Güncelleme: 05.09.2023 - 00:41
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        Aydın'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        AA'nın haberine göre; Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yağışın ardından bazı evleri su bastı.

        Belediye ve jandarma ekipleri su baskının yoğun olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de çalışmaları yerinden inceledi.

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        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #Köşk
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