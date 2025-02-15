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        Haberler Gündem Aydın'da Roma dönemine ait büstü satmak istediler: 2 gözaltı

        Aydın'da Roma dönemine ait büstü satmak istediler: 2 gözaltı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Roma döneminden bir soyluya ait olduğu değerlendirilen büstü 20 bin dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 02:36 Güncelleme: 15.02.2025 - 02:36
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        Roma dönemine ait büstü satmak istediler: 2 gözaltı
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        Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kuyucak ilçesi kırsal Başaran Mahallesi'nde, 2 şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

        Yapılan çalışma sonucu adresleri belirlenen H.K. ve İ.K'nın evine akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda Roma döneminde bir soyluya ait olduğu değerlendiren büst ele geçirildi.

        DHA'nın haberine göre; 2 şüphelinin büstü 20 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi. Büst, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken; 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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        #Aydın
        #haberler
        #Kuyucak
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