        Aydın'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 04:55 Güncelleme: 17.08.2025 - 04:55
        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Mert S'nin (33) kullandığı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mert S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

