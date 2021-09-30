Aydın'da razaki üzümde "tatlı" telaş başladı

Koçarlı'ya bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki yaklaşık 5 bin dönüm alanda razaki üzüm yetiştiriliyor. Nispeten serin havayı sevdiği için dağ yamaçlarında yetişen razaki üzümden sezonda elde edilen yaklaşık 200 ton pekmez Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.
Eylül ayının son haftalarında hasat ve pekmez yapımı için gün doğmadan yola çıkan işçiler, akşam saatlerinde mesaiyi tamamlıyor. Kasalara doldurulan üzümler, evlerin bahçesinde torbalara konuluyor. Üzüm, fazla asidinin alınması için bir miktar beyaz killi toprak döküldükten sonra geleneksel yöntemlerle eziliyor.
Buradan çıkan üzüm suyu daha sonra kazanlarda tortular yüzeye çıkana kadar kaynatılıyor. Bu aşamanın ardından varillere konulan üzüm suyu 1 saat dinlendiriliyor. Yüksek odun ateşinde tekrar kaynatılan üzüm suyu, 2 saat süresince süzgeçlerle karıştırılıyor.
İstenilen kıvama ulaşan pekmez kazana konuluyor ve 3-4 gün bekletildikten sonra satışa hazır hale geliyor.
- "Bir kere tadan bir daha istiyor"
Mahalle Muhtarı Ramazan Küçükoğlu, AA muhabirine, bölge insanının ana geçim kaynağının pekmez olduğunu belirterek, "Burası razaki üzümüyle meşhur. Yaklaşık 200 ton pekmez üretiliyor. Burada üretilen pekmezler Türkiye'nin neredeyse her tarafına gönderiliyor." dedi.
İlerleyen yaşına rağmen bağda üzüm toplayan Perihan Bıçakçı da mesaiye sabah erken başladıklarını ifade ederek, "Üzümü pekmeze dönüştürüyoruz. Bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Ne yapalım mecbur… Zor oluyor toplamak. Kalitesi çok güzel ve tatlı. Ben bunu pazarda da satıyorum. Bir kere tadan bir daha istiyor. Hepsi organik ve emek dolu." ifadelerini kullandı.
14 yaşındaki Buse Bıçakçı da hafta sonları ailesine destek olmak için üzüm topladığını, daha zor olmasından dolayı pekmez aşamasında çalışmadığını söyledi.
Ateş başında pekmez yapan Naciye Ekti de "Üzümleri topladıktan sonra ateşin başına geçiyoruz. Zahmetli oluyor. Sabah erkenden çıkıp akşam dönüyoruz. 100 kilogram üzüm suyundan 25 kilogram pekmez çıkıyor. Ateşin ve güneşin sıcağında çalışmak çok zor oluyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!