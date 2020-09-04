Aydın'da oyuncak ayıda uyuşturucu saklayan 2 kişi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu sokulacağı ihbarı üzerine takibe aldıkları otomobili, Kuştur mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada oyuncak ayı içerisinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ve 60 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu S.A.S. ile Çin uyruklu R.A, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.