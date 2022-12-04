Aydın'da trafik kazası: 9 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Çelebi'nin kullandığı 09 AEP 34 plakalı otomobil, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Toygarlı mevkisinde Selahattin Bilir yönetimindeki 35 ASP 819 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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