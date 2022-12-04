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Aydın'da otomobilin panelvanla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Giriş: 04.12.2022 - 21:56 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da otomobilin panelvanla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Aydın'da trafik kazası: 9 yaralı
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AA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Çelebi'nin kullandığı 09 AEP 34 plakalı otomobil, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Toygarlı mevkisinde Selahattin Bilir yönetimindeki 35 ASP 819 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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