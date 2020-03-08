Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.A. idaresindeki 41 TT 244 plakalı otomobil, Nazilli - Aydın kara yolu Eğrek Kavşağı'nda Musa Çelik'in (61) kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in ölümünü haber alan yakınları kaza yerine geldi. Cenaze başında baygınlık geçiren Çelik'in yakınlarından bazıları otomobili yumrukladı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonucu grup dağıtıldı.

Çelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü E.A, gözaltına alındı.