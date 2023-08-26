Aydın'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Aydın Kuyucak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre, Ç.Ö. (45) yönetimindeki otomobil, Pamukören kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Gülay Bel'e (55) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.