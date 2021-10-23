Aydın'da ölümlü kaza

Denizli'den Aydın istikametine giden Mustafa Tuna (42) yönetimindeki plakasız motosiklet Savcıllı Mahallesi kavşağı yakınlarında Mustafa Gümüş'ün (54) kullandığı 09 ZD 455 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.