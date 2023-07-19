Aydın'da otomobil refüje çarptı, sürücü öldü
Aydın Didim'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Feci kazada, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Orhan Ertürk'ün (36) kullandığı otomobil, Söke-Milas karayolu Akyeniköy Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Ertürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.