Merkez Efeler ilçesinde Şaban Aplak (45) idaresindeki 09 KU 335 plakalı otomobil, Dalama Mahallesi yakınlarında park halindeki iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın aktardığı habere göre; sağlık ekiplerince Aplak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.