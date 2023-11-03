Aydın'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü
Aydın Nazilli'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı feci kazada otomobilin sürücüsü öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Akgül (31) idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli karayolu Mergen Çayı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen TIR ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Akgül, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Akgül'ün cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.