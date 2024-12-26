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        Haberler Gündem Aydın'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Aydın'da kaza: 5'i çocuk 7 yaralı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 01:27 Güncelleme: 26.12.2024 - 01:27
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        Aydın'da kaza: 5'i çocuk 7 yaralı
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        Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, A.K'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki kamyona çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile otomobildeki G.E. (23), A.H. (13), E.E. (7), M.E. (5), E.E. (3) ve İ.E. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın yola dökülen yağ nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

        Karayolları ekipleri, kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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