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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da otobüs ve minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Aydın'da otobüs ve minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde servis hizmeti vermekte olan otobüs ve minibüs çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:38
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        Aydın'da otobüs ve minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde 56 yaşındaki servis otobüsü sürücüsü T.Ü, Novada Kavşağı mevkisinde 54 yaşındaki M.K'nın kullandığı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

        Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki yolculardan 10'unun yaralandığı, tedavileri için Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırıldığı ve yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #Aydın Söke
        #trafik kazası
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