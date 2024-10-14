Aydın'da otobüs ve minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde servis hizmeti vermekte olan otobüs ve minibüs çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde 56 yaşındaki servis otobüsü sürücüsü T.Ü, Novada Kavşağı mevkisinde 54 yaşındaki M.K'nın kullandığı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki yolculardan 10'unun yaralandığı, tedavileri için Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırıldığı ve yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.