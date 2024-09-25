Aydın'da "Öğrenci Çalışma Salonu"

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı içerisinde hizmete açılan 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu, her yaştan Aydınlı için eğitim ve öğretimin merkezi olmayı sürdürüyor.

Başta öğrenciler olmak üzeri 7'den 70'e ziyaretçileri ağırlayan 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu'nda, modern ve ferah bir çalışma ortamının yanı sıra kütüphane, sınırsız internet ve kafe hizmeti de veriliyor.

100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu, öğrencilere ders çalışma, araştırma yapma ve projeler üstünde çalışma imkânı sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Gelecek nesillerimizin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim ve öğretim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmeye, gençlerimizin hem kendilerini geliştireceği hem de sosyalleşme imkânı bulacağı projeler üretmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız, destekçileriyiz" ifadelerini kullandı.