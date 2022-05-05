Motosiklet sürücüsü ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı mevkisinde motosikletiyle bir kişinin kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 09 AFC 837 plakalı motosikletin yanında hareketsiz yatan ve adının Ali Eryiğit (38) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; Eryiğit'in kullandığı motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.