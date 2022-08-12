Aydın'da miras kavgası: 2'si ağır 6 yaralı

AA

Aydın’ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Fatih Mahallesi 1130 Sokak’ta akrabalar arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. (34), F.B. (24), N.S. (57), S.S. (26), M.S. (28) ve A.İ.S. (15) bıçakla yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B. ile M.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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