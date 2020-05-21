Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ehliyetsiz gence 5 bin 78 lira ceza

AA

Hürriyet Bulvarı'nda polis ekipleri yüksek sesle müzik açıldığı gerekçesiyle bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgusu yapan ekipler, aracı kullanan M.G'nin ehliyetsiz ve 18 yaşında olduğunu tespit etti.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve yüksek sesle müzik açıp ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle M.G'ye 5 bin 78 lira para cezası kesti.