Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu madde çıktı

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarında seyir halindeki 20 SH 238 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Kahraman Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 48 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü M.D, gözaltına alındı.