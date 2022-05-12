Aydın'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, İsmail Yılmaz'ın kullandığı 09 TA 053 plakalı otomobil, Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli mevkisinde ters yönden gelen İbrahim Akbal'ın kullandığı yabancı plakalı bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Akbal'ın kullandığı araç şarampole devrildi. Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yabancı plakalı araçta kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.