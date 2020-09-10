Aydın'da komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları ile maktul Muhammet Biçer'in yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Peker, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanarak savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında maktulün 25 yerinden bıçaklandığı ve parke taşıyla başına vurulduğuna dikkati çekerek, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

Mütalaaya ilişkin görüşleri sorulan sanık Peker, pişman olduğunu söyledi.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

- Olay

Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Taşköprü mevkisinde 21 Temmuz 2019'da yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, başının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yaraları bulunan cesedin üzerinden Muhammet Biçer'e ait kimlik çıkmıştı.

Katil zanlısı olarak aranan Biçer'in komşusu Mehmet Peker, 23 Temmuz'da İzmir'de yakalanmıştı.