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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da kepçe operatörü inşaat alanında ölü bulundu

        Aydın'da kepçe operatörü inşaat alanında ölü bulundu

        Aydın-Denizli Otoyolu yapımında kepçe operatörü olarak çalışan kişi, iddiaya göre başka bir kepçenin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:26
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        Kepçe operatörü inşaat alanında ölü bulundu
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        Aydın-Denizli Otoyolu yapımında kepçe operatörü olarak çalışan Kürşat Güler (23), Nazilli ilçesinde inşaat alanında ölü bulundu. Güler'in başka bir kepçenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, Erzurum'dan otoyol yapımında çalışmak için geldiği öğrenilen Kürşat Güler'i mesai arkadaşları yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Güler'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; Güler'e çalışma esnasında başka bir kepçenin çarptığı öne sürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #Nazilli
        #Denizli
        #haberler
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