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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da kazara tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı

        Aydın'da kazara tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı

        Aydın İncirliova'da ağabeyi tarafından tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 02:55 Güncelleme: 08.09.2023 - 02:55
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        Kazara tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Gerenkova Mahallesi'nde evlerinde M.B. (22), kardeşi E.B'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığını gördü. M.B'nin kardeşinin elinden almak istediği tabancanın kazara ateş alması sonucu E.B. yaralandı.

        SAĞLIK DURUMU KRİTİK

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan E.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        SİLAH RUHSATSIZ ÇIKTI

        Polisin ifadesine başvurduğu ağabey M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuğun babası hakkında ruhsatsız silah bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Aydın
        #İncirliova
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