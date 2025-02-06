Aydın'da kayıp olarak aranan kişinin kazada öldüğü belirlendi
Aydın Kuşadası'nda kendisinden haber alınamayan kişi, uçuruma yuvarlanmış traktörün altında ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi trafik kazası sonucu ölü bulundu.
AA'nın haberine göre; Cüneyt Duman'dan (37) haber alamayan yakınları, dün durumu Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Ekipler, yaptıkları aramada, Kirazlı Mahallesi Dereboğazı mevkisinde uçuruma yuvarlanmış traktörü tespit etti.
Jandarma ekipleri, Duman'ı, traktörün altında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Duman'ın cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.